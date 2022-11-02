Американская компания проведёт подготовку сапёров ВСУ на средства, выделенные Госдепом США

США запускают программу подготовки украинских саперов и выделяют на нее очередные средства, получит их инженерная компания Tetra Tech из Калифорнии, которая и займется обучение всушников.
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