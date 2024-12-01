Ядовитая тигровая змея ползла по ноге водителя прямо на автостраде

Полиция австралийского штата Виктория провела одну из “самых странных проверок социального обеспечения” после того, как смертельно опасная тигровая змея заползла по ноге водителя, когда женщина ехал со скоростью 80 км/ч по главной автостраде.
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