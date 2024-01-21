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Apple уменьшит скорость iPhone 16 Pro

Apple уменьшит скорость iPhone 16 Pro

Компания Apple планирует выпустить новый iPhone 16 Pro с двумя терабайтами оперативной памяти, но скорость чтения и записи данных будет ниже, сообщает технологическое издание 9to5Mac, которое освещает новости и слухи об Apple и ее продуктах.

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