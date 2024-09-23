13-летний школьник с ножом и молотком напал на одноклассников в Иркутской области: ранены трое

В поселке Балаганск восьмиклассник напал на одноклассников, когда они готовились к физкультуре. Ученик с ножом и молотком ворвался в раздевалку и начал замахиваться на товарищей — удары пришлись на тех, кто стоял поближе.
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