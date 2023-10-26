Полиция в Льюистоне заявила, что устроивший стрельбу вооружен и опасен

Органы правопорядка американского города Льюистон, штат Мэн, заявили, что подозреваемый в массовой стрельбе по-прежнему на свободе, мужчина вооружен и опасен, говорится в сообщении местной полиции в соцсети Facebook*.
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