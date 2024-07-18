Творческая мастерская откроется в семейном центре на Дубнинской

В понедельник, 22 июля, клуб «Мегаполис» приглашает ребят старше 12 лет на тренинг «Коллаж желаний». Что нужно, чтобы задуманное осуществилось? Можно ли «запрограммировать» себя на успех? Об этом расскажут в семейном центре «Преображение».