Декор которые заставит вашу квартиру дышать

Давайте приведу пример. Исходные данные. Готовый интерьер в Бежево-коричневой гамме Современный стиль, склонный к минимализму Система хранения с ТВ зоной во всю стену, объемный диван напротив ⠀Здесь хочется привнести индивидуальности в оформление, заполнить готовые ниши в стенке.