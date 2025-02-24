Рогов раскритиковал резолюцию ООН по Украине, обвинив ее в разжигании конфликта

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил РИА Новости, что принятая Генассамблеей ООН антироссийская резолюция по Украине является позорным документом, нацеленным на разжигание и дальнейшее провоцирование конфликта.
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