Новое исследование, опубликованное 25 февраля в журнале PLOS Biology, раскрывает, что уникальная архитектура суставов, обеспечивающая гибкость и прочность скелета человека, появилась у наших древнейших предков — первых челюстных рыб.
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