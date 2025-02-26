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Новое исследование, опубликованное 25 февраля в журнале PLOS Biology, раскрывает, что уникальная архитектура суставов, обеспечивающая гибкость и прочность скелета человека, появилась у наших древнейших предков — первых челюстных рыб

Новое исследование, опубликованное 25 февраля в журнале PLOS Biology, раскрывает, что уникальная архитектура суставов, обеспечивающая гибкость и прочность скелета человека, появилась у наших древнейших предков — первых челюстных рыб.

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