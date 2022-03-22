Военнослужащие общевойсковой армии ВВО выполнили контрольные стрельбы в Приморском крае

В ходе мероприятия особое внимание уделялось вопросам индивидуальной подготовки, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств разведки.
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