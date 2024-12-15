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Что произошло после смерти Пригожина: Ветеран "Вагнера" развеял главные мифы

Что произошло после смерти Пригожина: Ветеран "Вагнера" развеял главные мифы

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Комментарии
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Астон Мартин
что интересно был второй самолет и летел следом
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2 час.
Alexander Krysov
Личности, да еще решительные, независимые и успешные -это угроза...  Не пройдет и 30 лет, как все станет известно - кто, что и как. Полная подчиненность и безынициативность сейчас - это главный критерий угодности.
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2 час.
Руслан Богомолов
Вагнер - пример впутывания частного интереса наживы в государственное управления. Как, к примеру, ватага Стеньки Разина. Это всегда приводит к конфликту интересов.     https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43998198578/Myatezh-kak-otryizhka-kokteylya-iz-gossluzhbyi-i-kommercheskogo-?utm_referrer=mirtesen.ru
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