Россия усиливает контроль над миграцией: конец нелегального пребывания? Ольга ВайленкоВице-премьер России Марат Хуснуллин во время своего визита в Душанбе сделал резонансное заявление: «Нелегальной миграции в России больше не будет».
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