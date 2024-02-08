Русофобия - это больно

Как все начиналось?Наш бизнес выбросил на биржах акции или IPO(долговые расписки).С какой целью?Деньги в долларах были нужны.Они пришли на ММВБ?Вопрос и нет ответа.Пришли технологии,потом ушли.Какой вывод сделал бизнес?Затосковал. Затосковал о прибылях и иностранец.Ушел и прибыль ушла.Автоконцерны ушли,продав подешевке заводы.Потом власть разрешила вырученные рубли обменять на доллары или евро и перечислисть их в Германию,Корею,Японию.Воспользовался ли Автопром этими активами? Он меняет европейские на китайские автоконцерны.Для нас крупно-узловая сборка- элемент технологического суверенитета.Что тут сложного в бегстве?Прибежали другие.Снова разделение труда,снова зависимость.

Игорь Михайлович

вообще, уйти с нашего рынка им приказали. в противном случае они тоже попали бы под санкционное давление своих же. и понесли может быть даже ещё бОльшие убытки. ну и согласен с комментом выше. эти ушли, пришли китайцы и заместили ушедших своим низкосортным товаром. своего то у нас и нет ничего ))