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Русофобия - это больно

Русофобия - это больно

Александр Роджерс   Писать про проблемы ушедших из России западных компаний всегда достаточно сложно.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Как все начиналось?Наш бизнес выбросил на биржах акции или IPO(долговые расписки).С какой целью?Деньги в долларах были нужны.Они пришли на ММВБ?Вопрос и нет ответа.Пришли технологии,потом ушли.Какой вывод сделал бизнес?Затосковал. Затосковал о прибылях и иностранец.Ушел и прибыль ушла.Автоконцерны ушли,продав подешевке заводы.Потом власть разрешила вырученные рубли обменять на доллары или евро и перечислисть их в Германию,Корею,Японию.Воспользовался ли Автопром этими активами? Он меняет европейские на китайские автоконцерны.Для нас крупно-узловая сборка- элемент технологического суверенитета.Что тут сложного в бегстве?Прибежали другие.Снова разделение труда,снова зависимость.
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15 час.
Игорь Михайлович
вообще, уйти с нашего рынка им приказали. в противном случае они тоже попали бы под санкционное давление своих же. и понесли может быть даже ещё бОльшие убытки. ну и согласен с комментом выше. эти ушли, пришли китайцы и заместили ушедших своим низкосортным товаром. своего то у нас и нет ничего ))
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7 час.

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