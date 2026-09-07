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Как мы выбирали остекление для террасы: семейный спор, кот и неожиданные технические открытия

Как мы выбирали остекление для террасы: семейный спор, кот и неожиданные технические открытия

Любой ремонт в нашем доме начинается одинаково — с короткого, почти невинного диалога. Одна фраза, брошенная за ужином, запускает целую цепочку событий, о масштабе которых сначала никто не догадывается.

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