ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    А граждан России в этом случае тоже изгонят будут? Дешёвый трёп! Надо  пускать в Россию мигрантов только по срочной в...Штраф и изгнание ...
  • Алекс Архипов
    Походу в наших штабах предательства становится всё меньше, а в рядах натовских прокси-ВСУ наших разведчиков всё больш...Кучно пошло: повт...
  • Андрей Лебедев
    Нельзя экстадировать, надо похоронить как можно быстрее.Канада "плевала" ...

Через месяц начнутся проблемы: в России уже наметили план решения

Через месяц начнутся проблемы: в России уже наметили план решения

Это связано с проблемами в логистике и поставках из-за рубежа. В банке предложили решение этой проблемы - начать выращивать бананы в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх