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«Марсель» арендовал Корреа у «Интера» с правом выкупа за 10 млн евро

«Марсель» арендовал Корреа у «Интера» с правом выкупа за 10 млн евро

29-летний игрок атаки из Аргентины успешно прошел медосмотр во французском клубе и подписал контракт.

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