Центробанк РФ: снижение ключевой ставки в существующей ситуации опасно

Снижение ключевой ставки в существующей на данный момент России экономической ситуации представляет опасность, заявили в Центральном Банке РФ в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова (КПРФ), 24 декабря сообщает РИА Новости.
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