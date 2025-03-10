Главные новости во Владимире и Владимирской области 10 марта

Главные новости Владимирской области за 9 марта 2025 года. Посмотрите, что вы могли упустить.1. Из-за пала травы во Владимирской области пострадали дома и постройки 8 марта сотрудники МЧС по Владимирской области ликвидировали пожар травы на площади 400 кв.
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