Главные новости во Владимире и Владимирской области 10 марта

Главные новости Владимирской области за 9 марта 2025 года. Посмотрите, что вы могли упустить.1. Из-за пала травы во Владимирской области пострадали дома и постройки 8 марта сотрудники МЧС по Владимирской области ликвидировали пожар травы на площади 400 кв.