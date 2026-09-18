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Компания заплатит 1,37 миллиона рублей за ущерб лесу на Ямале

Компания заплатит 1,37 миллиона рублей за ущерб лесу на Ямале

С компании, которая занимается добычей нефти на месторождении в районе Ноябрьска, взыскали 1 367 930 рублей в пользу бюджета за ущерб лесу.

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