В январе Украина получит первые три истребителя Mirage 2000-5F из состава французских ВВС Французский сайт Avions сообщил, что Украина получит первые три истребителя Mirage 2000-5F к концу января.
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В январе Украина получит первые три истребителя Mirage 2000-5F из состава французских ВВС Французский сайт Avions сообщил, что Украина получит первые три истребителя Mirage 2000-5F к концу января.
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