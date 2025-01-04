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В январе Украина получит первые три истребителя Mirage 2000-5F из состава

В январе Украина получит первые три истребителя Mirage 2000-5F из состава французских ВВС Французский сайт Avions сообщил, что Украина получит первые три истребителя Mirage 2000-5F к концу января.

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