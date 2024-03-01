Педагог Ямбург: пересдача всего одного предмета ЕГЭ позволит не ломать судьбы детям

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук и академик российской академии образования Евгений Ямбург в интервью «Звезде» положительно оценил предложение президента России Владимира Путина позволить ученикам пересдавать один предмет ЕГЭ до начала приемной кампании в ВУЗах и рассказал, почему разрешить пересдачу нужно только одного предмета.