ДУМ Татарстана и AAOIFI договорились о развитии шариатской экспертизы

В Казани Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ), Российский исламский институт (РИИ) и представительство Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) подписали меморандумы о сотрудничестве.