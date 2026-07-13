ДУМ Татарстана и AAOIFI договорились о развитии шариатской экспертизы

В Казани Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ), Российский исламский институт (РИИ) и представительство Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) подписали меморандумы о сотрудничестве.
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