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Татар-информ

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ДУМ Татарстана и AAOIFI договорились о развитии шариатской экспертизы

ДУМ Татарстана и AAOIFI договорились о развитии шариатской экспертизы

В Казани Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ), Российский исламский институт (РИИ) и представительство Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) подписали меморандумы о сотрудничестве.

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