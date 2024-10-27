В ГД рассказали о новом методе мошенников, выдающих себя за работников ЖКХ

Новый вид мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за коммунальных работников, связываются с гражданами по телефону, отправляют смс или пишут в мессенджерах, требуя оплатить несуществующий долг за услуги ЖКХ, распространяется в столице, об этом 26 октября сообщили РИА Новости со ссылкой на председателя союза дачников Подмосковья, депутата Госдумы Никиту Чаплина.