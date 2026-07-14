Напали на "скорую": в Челябинске возбудили дело после избиения врача у ТРЦ

Вечером 13 июля компания молодых людей устроила дебош у торгового центра в Калининском районе. Когда на вызов приехали медики, хулиганы переключились на них — били по машине, а потом набросились на самого доктора.
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