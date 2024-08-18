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Товарооборот России и Азербайджана за первое полугодие вырос на 7,1%

Товарооборот России и Азербайджана за первое полугодие вырос на 7,1%

Товарооборот России и Азербайджана за первое полугодие 2024 года вырос на 7,1% и составил $2 млрд. Об этом говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Баку, который пройдет 18–19 августа.

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