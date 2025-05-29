Форум креативных индустрий в Якутске привлечет миллиард для экономики

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил журналистам, что второй Международный форум креативных индустрий в столице региона должен обеспечить привлечение в экономику Дальнего Востока не менее 1 миллиарда рублей.
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