AJIC: расширенный скрининг пациентов может защитить больницы от вспышек грибка

Расширение скрининга может остановить распространение грибкового патогена Candida auris в больницах. Это может предотвратить внутрибольничные вспышки опасной для жизни инфекции, показало исследование, опубликованное в American Journal of Infection Control (AJIC).
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