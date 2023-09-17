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Крейчикова о титуле в Сан-Диего: «После травмы у меня была не очень хорошая статистика. Приехала сюда в надежде выиграть хотя бы один матч»

В финале чешка обыграла Софию Кенин (6:4, 2:6, 6:4). Перед этой неделей у нее была серия из четырех поражений.

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