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Лучшие моменты боя Махачев – Волкановски

Лучшие моменты боя Махачев – Волкановски

В Перте (Австралия) завершился турнир UFC 284, в главном событии которого прошел бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

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