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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при Канады-2024. Расписание трансляций

Спортс представляет календарь девятого этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Канады. Заезды «Формулы-1» в Монреале покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

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