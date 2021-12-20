Сатановский: Не будил бы он лиха?

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек дал интервью местной газете, в котором не только заявил, что трубопровод "Северный поток - 2" - это геополитическая ошибка Германии, но и рассказал, что все страны Евросоюза, кроме Германии и Австрии были против этого проекта (врал, правда, как сивый мерин) и что раз он теперь всё равно уже построен, так нужно хотя бы Россию с его сертификацией притоптать (что там канцлер германский говорил, что в этом процессе нет никакой политики, а только чисто бюрократические нюансы?).