Венер Сафин о руководстве «Салавата»: «Понятно, что по финансам клуб не лидер КХЛ, а где-то в семерке-десятке. Основные вопросы – к «консерватории»

– Говорят, что Дроздова невозможно было удержать – из-за административно-финансового ресурса. – Хорошо, даже если где-то по вертикали принято решение, бейтесь за компенсацию! А когда за лидера команды в расцвете сил, со статусом нелегионера и относительно небольшим контрактом дают трех юниоров из МХЛ, это вызов здравому смыслу.