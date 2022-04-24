Джейсон Тейтум и Кевин Дюрэнт поспорили во время игры по поводу фола

За 5:35 до конца третьего матча серии первого раунда плей-офф между «Бруклином» и «Бостоном» (103:109, 0-3) арбитр зафиксировал фол у форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума при броске Кевина Дюрэнта.
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