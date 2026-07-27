Похоронили только спустя полтора года: на СВО погиб 21-летний омич Данил Крючков. В Москаленском районе сегодня простились с местным жителем.
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Похоронили только спустя полтора года: на СВО погиб 21-летний омич Данил Крючков. В Москаленском районе сегодня простились с местным жителем.
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