Силовики задержали атамана Анапского казачьего общества: что известно

Как пишут СМИ, Александра Ловенгера, избранного в марте 2025 года, подозревают в мошенничестве.В Анапе задержали атамана городского казачьего общества Александра Ловенгера, против него возбудили дело о крупном мошенничестве, сообщил в своем телеграм-канале журналист Андрей Кошик.