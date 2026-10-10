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Силовики задержали атамана Анапского казачьего общества: что известно

Силовики задержали атамана Анапского казачьего общества: что известно

Как пишут СМИ, Александра Ловенгера, избранного в марте 2025 года, подозревают в мошенничестве.В Анапе задержали атамана городского казачьего общества Александра Ловенгера, против него возбудили дело о крупном мошенничестве, сообщил в своем телеграм-канале журналист Андрей Кошик.

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