«Яндекс» сообщил о восстановлении работы умного дома

Большинство функций умного дома с «Алисой» восстановили. Об этом «Коммерсанту» сообщили в «Яндексе». Пользователи снова могут управлять освещением, регулировать температуру и пользоваться ИИ-камерой.
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