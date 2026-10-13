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«Яндекс» сообщил о восстановлении работы умного дома

Большинство функций умного дома с «Алисой» восстановили. Об этом «Коммерсанту» сообщили в «Яндексе». Пользователи снова могут управлять освещением, регулировать температуру и пользоваться ИИ-камерой.

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