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Актриса Памела Андерсон шокировала Париж своим новым образом

Актриса Памела Андерсон шокировала Париж своим новым образом

56-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон продемонстрировала образ без какого-либо макияжа на презентации женской коллекции одежды бренда Isabel Marant «весна-лето-2024» в рамках проходящей в Париже недели моды, сообщает New York Post.

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