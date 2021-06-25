Остров Сейбл: тайны, история и легенды кладбища Атлантики

Элина МорозоваТуризмОстров Сейбл: тайны, история и легенды кладбища Атлантики Так уж повелось, что остров Сейбл (Sable Island) относят к самым опасным и загадочным островам мира.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаНеужели еще остались места, где население 5 человек и нет туристов?Элина МорозоваТам на самом деле живет человек 20 вахтовым методом. И бывают туристические экскурсии. Туристов с экскурсоводом-проводником высаживают с катера на остров на несколько часов..Элина МорозоваИ,кстати, самое последнее фото-это туристы,которые идут с берега вглубь острова.ГусЕна🙈Комментировать
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