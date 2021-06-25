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Остров Сейбл: тайны, история и легенды кладбища Атлантики

Остров Сейбл: тайны, история и легенды кладбища Атлантики

Так уж повелось, что остров Сейбл (Sable Island) относят к самым опасным и загадочным островам мира.

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ГусЕна
Неужели еще остались места, где население 5 человек и нет туристов?
Элина Морозова
Там на самом деле живет человек 20 вахтовым методом. И бывают туристические экскурсии. Туристов с экскурсоводом-проводником высаживают с катера на остров на несколько часов..
Элина Морозова
И,кстати, самое последнее фото-это туристы,которые идут с берега вглубь острова.
ГусЕна
🙈

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