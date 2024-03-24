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Живая Кубань

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МВД: число коррупционных преступлений на Кубани за год выросло более чем на 65 процентов

МВД: число коррупционных преступлений на Кубани за год выросло более чем на 65 процентов

МВД: число коррупционных преступлений на Кубани за год выросло более чем на 65 процентовЗа 2023 год в Краснодарском крае на 46,2% возросло количество преступлений против государственной власти, интересов государственной и муниципальной службы.

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