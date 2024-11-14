В Алексине обновят три детских сада и две школы к 2030 году

До 2030 года в Алексине Тульской области собираются отремонтировать три детских сада и две школы. Об этом стало известно вчера, 13 ноября, в ходе рабочей встречи губернатора Дмитрия Миляева и главы городской администрации Павла Федорова.
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