Авгиевы конюшни российской науки: Руслан Шульга (Финансовый университет при Правительстве России) - "В этих условиях [2014 год] необходимо мощное внутреннее сопротивление, широкая коалиция ЛГБТ-движения"*

Вчера во время работы с научной литературой случайно наткнулся на статью от 2014 года "Возможные стратегии ЛГБТ-движения в России в условиях репрессивной политики властей" (1, 2)*, её автор Руслан Юрьевич Шульга, на то время старший преподаватель МГИМО.
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