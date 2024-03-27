Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 263 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 147683 Сероев
    Какие на......спецслужбы У них под носом евреи и миграты что хотят то и воротят Судьи прокуроры полиция все на взяткахАвгиевы конюшни р...
  • Nata
    Отправить - ДА и давно, можно было бы сразу. Уважать - НЕТ, обычная приспособленка. Приспосабливаться будет к любому ...Украинка Поклонск...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Давно эту прокураторшу вместе со всеми ждунаи отправить в на усраину. Ее сбу давно ждет. Раньше я ее уважал нотеперь ...Украинка Поклонск...

Авгиевы конюшни российской науки: Руслан Шульга (Финансовый университет при Правительстве России) - "В этих условиях [2014 год] необходимо мощное внутреннее сопротивление, широкая коалиция ЛГБТ-движения"*

Авгиевы конюшни российской науки: Руслан Шульга (Финансовый университет при Правительстве России) - "В этих условиях [2014 год] необходимо мощное внутреннее сопротивление, широкая коалиция ЛГБТ-движения"*

Вчера во время работы с научной литературой случайно наткнулся на статью от 2014 года "Возможные стратегии ЛГБТ-движения в России в условиях репрессивной политики властей" (1, 2)*, её автор Руслан Юрьевич Шульга, на то время старший преподаватель МГИМО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентина БогдановаШирочкина
Сколько же их еще.....висунов....
Ответить
26 мин.
Вадим Кузнецов
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации? Это тот, студентка которого так красноречиво высказалась про теракт? Интересно.
Ответить
25 мин.
147683 Сероев
Какие на......спецслужбы У них под носом евреи и миграты что хотят то и воротят Судьи прокуроры полиция все на взятках
Ответить
9 мин.

Картина дня

наверх