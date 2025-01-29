Неуязвимый "Орешник": какие выводы на Западе сделали о ракете

РИА Новости/Министерство обороны РФ Как Украина собирается создавать свои системы ПВО? Чем в Киеве хотят сбивать наш "Орешник"? Почему перехватывать баллистические ракеты умеют всего несколько стран в мире? Что такое оружие "Франкенштейна" и зачем оно Украине? Об этом рассказывает программа "Совбез" с Игорем Шевчуком на РЕН ТВ.
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