Неуязвимый "Орешник": какие выводы на Западе сделали о ракете

РИА Новости/Министерство обороны РФ Как Украина собирается создавать свои системы ПВО? Чем в Киеве хотят сбивать наш "Орешник"? Почему перехватывать баллистические ракеты умеют всего несколько стран в мире? Что такое оружие "Франкенштейна" и зачем оно Украине? Об этом рассказывает программа "Совбез" с Игорем Шевчуком на РЕН ТВ.