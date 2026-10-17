Сколько розеток пригодится в квартире и где их поставить, чтоб техника работала там, где необходимо, а не там, куда дастал удлинитель? Этот вопрос решают не во время расстановки мебели, а за длительное время до финальной отделки.
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