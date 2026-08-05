Ветврач Челночников: Рестораны адаптируются для домашних животных

Русские всё чаще посещают кафе и отели со своими питомцами. Эксперт Дмитрий Челночников сообщает, что бизнесы адаптируются к этому тренду, предлагая миски с водой, лежанки и специальное меню для четвероногих друзей.
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