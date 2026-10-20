1904 - Родился Сергей Игнатьевич Руденко — советский военачальник. Командующий ВДВ (1948—1950). Маршал авиации (1955).
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