Во Владимире на месте радиоактивной свалки хотят построить жилье и соцобъекты

Дмитрий Гурин

Ну в Ротсове-на-Дону построили втихаря МК "Екатериненский" на месте бывшего асбестового завода не поставив в известность покупателей. Теперь жильцы чешут репы: "А почему здесь деревья и кусы с травами так плохо приживаются и растут ну очень вяло" .А администрация города сопит в дырочки и не отсвечивает.