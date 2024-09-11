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Во Владимире на месте радиоактивной свалки хотят построить жилье и соцобъекты

Во Владимире на месте радиоактивной свалки хотят построить жилье и соцобъекты

Владимирская мэрия утвердила проект планировки проблемного пустыря у «Факела».В документе, который подписан мэром Дмитрием Наумовым еще 2 сентября, но только сейчас опубликованном на официальном портале администрации города, говорится о планах застройки пустыря у ВлГУ.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну в Ротсове-на-Дону построили втихаря МК &quot;Екатериненский&quot; на месте бывшего асбестового завода не поставив в известность покупателей. Теперь жильцы чешут репы: &quot;А почему здесь деревья и кусы с травами так плохо приживаются и растут ну очень вяло&quot; .А администрация города сопит в дырочки и не отсвечивает.
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