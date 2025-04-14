Гражданам России хотят ограничить доступ к фастфуду через рекламу

Каждый четвертый взрослый и почти каждый десятый ребенок в стране страдают от ожирения.В России Федеральный информационный центр (ФИЦ) предложил запретить показывать рекламу фастфуда и вредных снеков в дневное время, чтобы снизить уровень ожирения среди населения сообщает "Российская газета".