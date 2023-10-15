Жители Нижневартовска спросили у губернатора ХМАО Комаровой, где им спасаться в случае ядерного взрыва над Сибирью

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова не стала комментировать скандальное видео с участием руководителя государственного телеканала RT Маргариты Симоньян про ядерный взрыв над Сибирью.
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