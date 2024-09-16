Джо Байден пообещал Трампу защиту после второго покушения

Дмитрий Гурин

"Снайпер" с АК-47 на поле для гольфа? Ну в блин даете!!! Да еще и АК с оптическим прицелом... это 3-4 кратник что ли? Больше для него нет смысла ставить с его кучностью и дальностью ПС. Как по мне так какой то цирк абсурда. Если в первый раз хоть и были несостыковки то сейчас это нечто. А РПГ-7 с осколочным там случаем не нашли? То же с прицелом....