Подозреваемого в покушении на Трампа на поле для гольфа задержали.Действующий президент США Джо Байден заявил, что претендент на его место Дональд Трамп находится под защитой власти после второго покушения.
Джо Байден пообещал Трампу защиту после второго покушения
Комментарии
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Дмитрий Гурин
"Снайпер" с АК-47 на поле для гольфа? Ну в блин даете!!! Да еще и АК с оптическим прицелом... это 3-4 кратник что ли? Больше для него нет смысла ставить с его кучностью и дальностью ПС. Как по мне так какой то цирк абсурда. Если в первый раз хоть и были несостыковки то сейчас это нечто. А РПГ-7 с осколочным там случаем не нашли? То же с прицелом....
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