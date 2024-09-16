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Джо Байден пообещал Трампу защиту после второго покушения

Джо Байден пообещал Трампу защиту после второго покушения

Подозреваемого в покушении на Трампа на поле для гольфа задержали.Действующий президент США Джо Байден заявил, что претендент на его место Дональд Трамп находится под защитой власти после второго покушения.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Снайпер&quot; с АК-47 на поле для гольфа? Ну в блин даете!!! Да еще и АК с оптическим прицелом... это 3-4 кратник что ли? Больше для него нет смысла ставить с его кучностью и дальностью ПС. Как по мне так какой то цирк абсурда. Если в первый раз хоть и были несостыковки то сейчас это нечто. А РПГ-7 с осколочным там случаем не нашли? То же с прицелом....
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