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«Расшатать Россию изнутри». Кто стоит за злобными марионетками

«Расшатать Россию изнутри». Кто стоит за злобными марионетками

Мы уже сообщали, что на прошлой неделе украинская Верховная рада учредила специальную комиссию, задачей которой должен стать развал России изнутри, – провокация межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

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